Дженнифер Энистон рассказала, с каким мужчиной закрутила бы роман

Американская актриса Дженнифер Энистон всегда подчеркивала, что замужество не является для нее приоритетом. Но если бы звезда нашла партнера и имела желание закрутить с ним роман, это точно должен был бы быть мужчина не из киноиндустрии.

Известную американскую актрису Дженнифер Энистон после развода с Джастином Теру подозревали в нескольких романах. Теперь звезда крайне редко делится деталями личной жизни. Однако она рассказала, какого партнера ищет.

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Дженнифер Энистон о личной жизни

Актрису спросили, возможно ли ей построить романтические отношения с мужчиной, который бы не принадлежал к киноиндустрии. Энистон ответила более чем утвердительно.

Знамо дело. Абсолютно. Я очень надеюсь, что это будет кто-то не из представителей этой индустрии. Было бы здорово,

– подчеркнула звезда.

Отметим, что ранее Дженнифер Энистон рассказывала, что действительно заинтересована в том, чтобы найти "фантастического партнера", с которым можно было бы приятно проводить время. Для нее не так важно, будут ли закреплены эти отношения в юридическом плане.

Актриса добавляла, что не хотела бы знакомиться в интернет-приложениях: "Я собираюсь придерживаться традиционных свиданий. Когда кто-то просто приглашает тебя на свидание. Я бы предпочла именно такой способ".



Дженнифер Энистон / Фото из инстаграма Дженнифер Энистон

Энистон о слухах с Дэвидом Швиммером

Несмотря на то, что Дженнифер и Дэвид – главная пара сериала "Друзья" (Росс и Рейчел) – постоянно опровергают слухи о своем романе, поклонники продолжают распространять информацию об их отношениях.

Я не могла поверить в это. Ну вы серьезно? Он мне как брат! Но в то же время я вполне понимаю людей. Это просто показывает, насколько они полны надежды на то, что мечты сбываются,

– подчеркнула Дженнифер Энистон.

Что известно о слухах о романе Энистон и Швиммера