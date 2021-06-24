Знаменитая 52-летняя актриса Дженнифер Энистон открыта к новым отношениям. И действительно, после развода с Джастином Теру звезду подозревали в нескольких новых романах. Но она тщательно скрывает личную жизнь от публики.

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Дженнифер Энистон о свидании и замужестве

Актриса призналась, что не прочь ходить на свидания с мужчинами. Она добавила, что не любит приложения для знакомств в интернете. Звезда заверила, что таким способом найти любовь не пользуется.

Я собираюсь придерживаться традиционных свиданий. Когда кто-то просто приглашает тебя на свидание. Я бы предпочла именно такой способ,

– рассказала Дженнифер.

Знаменитость также поделилась, хотела ли бы снова выйти замуж. В браке она состояла дважды – с Брэдом Питом и Джастином Теру (супруги расстались в 2018 году). Сейчас Энистон скорее желает найти себе хорошего партнера, чем как можно быстрее снова выйти замуж.

О Боже, я не знаю. Это не в моем приоритете. Я заинтересована в том, чтобы найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью и веселиться друг с другом. Это все, на что мы должны надеяться. Это не должно быть отражено в юридических документах,

– призналась актриса.



Дженнифер Энистон и Джастин Теру / Фото Getty Images

Напомним, звезда украсила обложку издания People. В интервью она рассказала, как достигла гармоничной жизни. Дженнифер Энистон поделилась, что посещала психотерапевта и много работала над собой. А сейчас она любит заниматься медитацией и йогой.