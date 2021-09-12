Дженнифер Энистон расплакалась на ток-шоу: эмоциональное видео
Источник:"Шоу Эллен Дедженерес"
Голливудская звезда Дженнифер Энистон стала первой гостьей 19 и последнего сезона "Шоу Эллен Дедженерес". В тизере дебютного выпуска, который показали в сети, видно, что актриса расплакалась на съемочной площадке.
52-летняя Дженнифер Энистон, которую Эллен Дедженерес назвала своей подругой, растрогалась неспроста. Перед появлением знаменитости в зале ведущая объявила, что она была частью проекта "буквально с первого дня".
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Так, актриса, которая в течение карантина отказывалась от публичных выходов, появилась в студии под невероятные овации зрителей. От слов Эллен Дедженерес и теплого приема Энистон расплакалась. Она крепко обняла подругу и вытерла глаза салфеткой, заняв место гостя.
Какого черта? Этот момент не должен быть таким эмоциональным. Меня не было в этой студии около двух лет, и я не шучу. Последний раз я была здесь в роли ведущей,
– эмоционально заявила Дженнифер Энистон.
Почему "Шоу Эллен Дедженерес" закрывается после 19 сезонов?
- В прошлом году работники ток-шоу пожаловались на токсическую среду и буллинг на съемочной площадке – издевательства, расизм и сексуальные проступки.
- После огласки в СМИ кинокомпания Warner Bros. провела внутреннее расследование, уволив трех ведущих продюсеров.
- На фоне скандала ведущая "Шоу Эллен Дедженерес" извинилась перед бывшими подчиненными, которые страдали от ужасного отношения руководства. Однако ее публичное раскаяние возмутило сеть, ведь Эллен сделала вид, что не причастна к буллингу.
- В мае этого года Эллен Дедженерес объявила, что закрывает свое ток-шоу после 19 сезонов. Так, финальный эпизод выйдет на экраны в начале 2022 года.