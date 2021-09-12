Дженнифер Энистон расплакалась на ток-шоу: эмоциональное видео

Голливудская звезда Дженнифер Энистон стала первой гостьей 19 и последнего сезона "Шоу Эллен Дедженерес". В тизере дебютного выпуска, который показали в сети, видно, что актриса расплакалась на съемочной площадке.

52-летняя Дженнифер Энистон, которую Эллен Дедженерес назвала своей подругой, растрогалась неспроста. Перед появлением знаменитости в зале ведущая объявила, что она была частью проекта "буквально с первого дня".

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Так, актриса, которая в течение карантина отказывалась от публичных выходов, появилась в студии под невероятные овации зрителей. От слов Эллен Дедженерес и теплого приема Энистон расплакалась. Она крепко обняла подругу и вытерла глаза салфеткой, заняв место гостя.

Какого черта? Этот момент не должен быть таким эмоциональным. Меня не было в этой студии около двух лет, и я не шучу. Последний раз я была здесь в роли ведущей,

– эмоционально заявила Дженнифер Энистон.

Почему "Шоу Эллен Дедженерес" закрывается после 19 сезонов?

В прошлом году работники ток-шоу пожаловались на токсическую среду и буллинг на съемочной площадке – издевательства, расизм и сексуальные проступки.

После огласки в СМИ кинокомпания Warner Bros. провела внутреннее расследование, уволив трех ведущих продюсеров.

На фоне скандала ведущая "Шоу Эллен Дедженерес" извинилась перед бывшими подчиненными, которые страдали от ужасного отношения руководства. Однако ее публичное раскаяние возмутило сеть, ведь Эллен сделала вид, что не причастна к буллингу.

В мае этого года Эллен Дедженерес объявила, что закрывает свое ток-шоу после 19 сезонов. Так, финальный эпизод выйдет на экраны в начале 2022 года.