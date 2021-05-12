Пока сама телеведущая не подтверждает новость о закрытии ток-программы. И издание, со ссылкой на свои источники, сообщает, что уже сегодня, 12 мая, Эллен Дедженерес официально объявит о закрытии.

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Заканчивается "Шоу Эллен Дедженерес"

Ток-шоу Эллен Дедженерес продолжалось 18 лет, а выпущено было более 3000 эпизодов. Несмотря на это телеведущая и актриса "сказала своей команде, что с нее хватит".

Заметим, что выйдет еще один сезон проекта в конце 2021 – начале 2022 года. Это будет 19 завершающий сезон.

Рейтинги упали и были действительно ужасными в этом году, и Эллен знает, что ее время прошло,

– сообщил источник.

За год с февраля 2020 по февраль 2021 рейтинги снизились:

В Нью-Йорке и Чикаго на 40%;

в Филадельфии на 32%;

в Лос-Анджелесе шоу потеряло 59% зрителей;

в Сан-Франциско 50% зрителей.

Почему Эллен Дедженерес закрыла свое шоу

Как пишет издание, ток-программу Эллен закрывают из-за буллинга и издевательства на съемочной площадке. В частности, в прошлом году несколько бывших и нынешних коллег обвинили Дедженерес в содействии токсичной среде и в том, что она якобы закрывает глаза на все, что происходит.

После начала внутреннего расследования стало известно, что за всю историю проекта поступало много жалоб об издевательствах, расизме и сексуальных проступках. Поэтому в августе 2020 шоу покинули три ведущих продюсера.

В сентябре прошлого года и перед началом нового сезона Эллен Дедженерес извинилась перед сотрудниками и зрителями, а также заявила, что начинается новая глава ее ток-шоу.

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