Пока сама телеведущая не подтверждает новость о закрытии ток-программы. И издание, со ссылкой на свои источники, сообщает, что уже сегодня, 12 мая, Эллен Дедженерес официально объявит о закрытии.
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Заканчивается "Шоу Эллен Дедженерес"
Ток-шоу Эллен Дедженерес продолжалось 18 лет, а выпущено было более 3000 эпизодов. Несмотря на это телеведущая и актриса "сказала своей команде, что с нее хватит".
Заметим, что выйдет еще один сезон проекта в конце 2021 – начале 2022 года. Это будет 19 завершающий сезон.
Рейтинги упали и были действительно ужасными в этом году, и Эллен знает, что ее время прошло,
– сообщил источник.
За год с февраля 2020 по февраль 2021 рейтинги снизились:
- В Нью-Йорке и Чикаго на 40%;
- в Филадельфии на 32%;
- в Лос-Анджелесе шоу потеряло 59% зрителей;
- в Сан-Франциско 50% зрителей.
Почему Эллен Дедженерес закрыла свое шоу
Как пишет издание, ток-программу Эллен закрывают из-за буллинга и издевательства на съемочной площадке. В частности, в прошлом году несколько бывших и нынешних коллег обвинили Дедженерес в содействии токсичной среде и в том, что она якобы закрывает глаза на все, что происходит.
После начала внутреннего расследования стало известно, что за всю историю проекта поступало много жалоб об издевательствах, расизме и сексуальных проступках. Поэтому в августе 2020 шоу покинули три ведущих продюсера.
В сентябре прошлого года и перед началом нового сезона Эллен Дедженерес извинилась перед сотрудниками и зрителями, а также заявила, что начинается новая глава ее ток-шоу.
"Шоу Эллен Дедженерес": что известно
- В сентябре 2003 года актриса стала ведущей дневного шоу и с тех пор была ее неизменной звездой.
- За все время было выпущено около 3 тысяч эпизодов.
- В студию шоу к Эллен приходили самые популярные знаменитости из США и других стран мира.
- Первый сезон проекта был номинирован на 11 наград Эмми, из которых 4 он выиграл. В общем, все сезоны получили 59 наград Эмми и 14 статуэток People's Choice Award.