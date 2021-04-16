После 3 лет брака звездные супруги Джастин Теру и Дженнифер Энистон развелись. Тогда ходило немало слухов об истинной причине расставания пары. В частности, фаны подозревали, что разрыв произошел из-за того, что Дженнифер хотела жить в Лос-Анджелесе, а Джастин в Нью-Йорке.

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Джастин Теру об отношениях с Дженнифер Энистон

В новом интервью человек опроверг слухи от поклонников.

"Это версия, которая по большей части не соответствует действительности. Послушайте, люди всегда придумывают какие-то истории, которые заставляют их чувствовать себя лучше или упрощают для них вещи. Все это разговоры вроде: "Этот человек любит рок-н-ролл, а этот человек любит джаз. Ну конечно!". Но это не тот случай. Это чрезмерное упрощение", – убежден Джастин Теру.

Актер не озвучил истинную причину разрыва с Энистон. Однако он добавил, что разошелся со звездой спокойно и мирно. Поэтому им удалось остаться друзьями.

Нравится вам это или нет, но у нас не было драмы в разрыве, и мы любим друг друга. Я искренен, когда говорю, что дорожу нашей дружбой. Мы не можем быть парой, но ничто не мешает нам дарить друг другу радостные моменты и быть друзьями,

– признался Джастин.

"Она веселый человек, она умеет так хорошо рассмешить меня. Для меня было бы потерей, если бы мы перестали общаться. И я хотел бы думать, что для нее это так же. Мы не разговариваем каждый день, но мы звоним друг другу по FaceTime, мы переписываемся", – подчеркнул Теру.

Отношения Джастина Теру и Дженнифер Энистон