Мать звездной семьи Кардашьян-Дженнер Крис Дженнер недавно рассказала, как отреагировала на то, что ее муж Брюс решил сменить пол и быть Кейтлин. Крис призналась, что это был шок для всей семьи.

Уильям Брюс Дженнер совершил трансгендерный переход еще в 2015 году. Тогда он сменил пол и начал называться Кейтлин. Несмотря на такое событие, семья Кардашьян-Дженнер до сих пор хорошо относится к отцу и бывшему мужу. Они проводят вместе время и много общаются. Кайли и Кендалл до сих пор называют Кейтлин папой.

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Крис Дженнер о реакции семьи на смену пола экс-супруга

Понятно, что поначалу новость о смене пола Брюса Дженнера семья восприняла нелегко. Крис Дженнер призналась, что сначала это было настоящее испытание для всех.

"Мы не знали, как осознать эту новость. Это был шок, который потом стал реальностью. Мы должны были принять этот факт, заставить себя иначе посмотреть на некоторые вещи и узнать много нового. Я уверена, что многие поклонники нашего реалити-шоу тоже не ожидали этого и поначалу были смущены. Дело в том, что существует много способов взглянуть на этот процесс под разными углами", – рассказала Крис Дженнер.

Предпринимательница добавила, что трудно было только в начале. Впоследствии она изучила ситуацию, смогла все понять и поэтому изменила свое мнение относительно ситуации. В то время ей было важно не травмировать детей.

В первую очередь я мама, поэтому мне было довольно тяжело. Я хотела быть хорошей матерью и делать только правильные вещи. Однако я не знала, что значит "правильно" в сложившейся ситуации,

– поделилась Крис Дженнер.

Что известно о Кейтлин Дженнер

В прошлом Кейтлин была Уильямом Брюсом Дженнером, известным олимпийским чемпионом-мужчиной по легкой атлетике и национальным героем США.

В 2015 году он сделал операцию по смене пола.

Брюс Дженнер состоял в 3 браках и стал отцом 6 детей.

Самым длинным браком, который длился с 1991 по 2015 год, стал брак с Крис Дженнер. У супругов родилось двое детей – Кайли и Кендалл Дженнер.

Брюс Дженнер стал отчимом для остальных четырех детей Крис Дженнер – Кортни, Ким, Роба и Хлои Кардашьян.



Кейтлин и Кайли Дженнеры / Фото из инстаграма Кейтлин Дженнер