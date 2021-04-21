Приговор по делу Джорджа Флойда ждали миллионы людей, включая звезд. Движение #BlackLivesMatter в 2020 году поддержали многие знаменитости, поэтому не странно, что они так активно прокомментировали вердикт судьи 21 апреля.
Стоит знать В США экс-офицера Шовина признали виновным в убийстве Джорджа Флойда
Опра Уинфри
"Какое облегчение. Я плакала от радости при объявлении каждого приговора. Я благодарна свидетелям и их показаниям. Благодарна Дарнелле Фрейзер. Благодарна каждому присяжному за то, что они увидели и признали, что мир видел на этой пленке. Слава Богу, по-настоящему!"
Белла Хадид
"Покойся с миром, Джордж Флойд. Слава Богу сегодня за справедливость и ответственность".
Важно Никто не должен быть выше закона, – Байден о приговоре убийце Флойда
Барак Обама и Мишель Обама
"Сегодня суд присяжных правильно сделал. Но настоящая справедливость требует гораздо большего. Мы с Мишель молимся за семью Флойд, и мы поддерживаем всех тех, кто стремится гарантировать каждому американцу полную меру справедливости, в которой было отказано Джорджу и многим другим".
Вупи Голдберг
"Виновен, виновен, виновен... Никто не победил... Джорджа Флойда уже нет... И, наконец, кто-то виновен... Дерек Шовин".
Керри Вашингтон
"Виновен – приговор. Но эта борьба за справедливость еще не закончена. Нам предстоит много работы. Впереди нас ждет еще одна борьба. Но сейчас, пожалуйста, позаботьтесь о себе. И давайте позаботимся друг о друге. Молитвы и любовь к семье Джорджа Флойда".
Люпита Нионго
"Облегчение".
Виола Девис
"Виновен! Вот как это должно происходить, а теперь отдыхай с миром, Джордж Флойд. Вы и ваша семья были оправданы".
Крис Эванс
"Правосудие. Послание любви семье и друзьям Джорджа Флойда".
Мэрайя Кэри
"Начало... Маленькая часть надежды на наше будущее. Аллилуйя!"
Менди Мур
"Виновен. Виновен. Виновен. Слава Богу. Спасибо присяжным за то, что они сделали свою работу и дали возможность установить некое подобие правосудия в этом деле. Молитесь за Джорджа Флойда и его близких".
Убийство Джорджа Флойда: коротко
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Во время задержания один из копов – Дерек Шовин – применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Этот прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований.
- Когда Флойд затих и перестал просить о помощи, полицейские вызвали медиков. Но было уже слишком поздно. К больнице он так и не дожил.
- 21 апреля Дерека Шовина приговорили к 40 годам заключения и признали виновным в убийстве.