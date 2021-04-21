Приговор по делу Джорджа Флойда ждали миллионы людей, включая звезд. Движение #BlackLivesMatter в 2020 году поддержали многие знаменитости, поэтому не странно, что они так активно прокомментировали вердикт судьи 21 апреля.

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Опра Уинфри

"Какое облегчение. Я плакала от радости при объявлении каждого приговора. Я благодарна свидетелям и их показаниям. Благодарна Дарнелле Фрейзер. Благодарна каждому присяжному за то, что они увидели и признали, что мир видел на этой пленке. Слава Богу, по-настоящему!"

Белла Хадид

"Покойся с миром, Джордж Флойд. Слава Богу сегодня за справедливость и ответственность".

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Барак Обама и Мишель Обама

"Сегодня суд присяжных правильно сделал. Но настоящая справедливость требует гораздо большего. Мы с Мишель молимся за семью Флойд, и мы поддерживаем всех тех, кто стремится гарантировать каждому американцу полную меру справедливости, в которой было отказано Джорджу и многим другим".

Вупи Голдберг

"Виновен, виновен, виновен... Никто не победил... Джорджа Флойда уже нет... И, наконец, кто-то виновен... Дерек Шовин".

Керри Вашингтон

"Виновен – приговор. Но эта борьба за справедливость еще не закончена. Нам предстоит много работы. Впереди нас ждет еще одна борьба. Но сейчас, пожалуйста, позаботьтесь о себе. И давайте позаботимся друг о друге. Молитвы и любовь к семье Джорджа Флойда".

Люпита Нионго

"Облегчение".

Виола Девис

"Виновен! Вот как это должно происходить, а теперь отдыхай с миром, Джордж Флойд. Вы и ваша семья были оправданы".

Крис Эванс

"Правосудие. Послание любви семье и друзьям Джорджа Флойда".

Мэрайя Кэри

"Начало... Маленькая часть надежды на наше будущее. Аллилуйя!"

Менди Мур

"Виновен. Виновен. Виновен. Слава Богу. Спасибо присяжным за то, что они сделали свою работу и дали возможность установить некое подобие правосудия в этом деле. Молитесь за Джорджа Флойда и его близких".

Убийство Джорджа Флойда: коротко