На подиум "Мисс Вселенная-2023" вышла пышнотелая модель: эффектные фото дефиле

На сцену конкурса красоты "Мисс Вселенная-2023" вышла пышнотелая участница из Непала – Джейн Гаррет. Это произошло впервые в истории международного события.

Конкурсантки из разных стран мира продемонстрировали купальники. Было заметно, что участница из Непала чувствовала себя достаточно уверенно.

Класс В платье с мощным месседжем: Ангелина Усанова поразила нарядами в полуфинале "Мисс Вселенная-2023"

На "Мисс Вселенная-2023" вышла участница с пышными формами

На всемирно известном конкурсе красоты выступила пышнотелая участница, которая приехала из Непала. Ее зовут Джейн Гаррет.

Конкурсантка поразила всех своей пышной фигурой. Она продемонстрировала зрителям блестящий серо-фиолетовый купальник. В нем были хорошо видны формы и декольте красавицы. Подходящие фотографии уже появились в сети.



Участница из Непала / Фото International Poll

На приветственном ужине Гаррет вышла в длинном платье зеленого оттенка. Наряд имел вырез, который начинался от бедра и был украшен золотом. Также у девушки был яркий вечерний макияж и легкая накрутка волос.



Участница из Непала / Фото International Poll

На следующий день участница от Непала продемонстрировала платье нежно-голубого оттенка, особенностью которого стали полупрозрачные рукава. Образ подчеркнул декольте Джейн. Дополнили лук длинные серьги, насыщенный макияж и широкие кудри.



Участница из Непала / Фото из инстаграмма Джейн Гаррет

Известно, что Джейн Гарретт работает медсестрой. Она вдохновляет других людей любить себя такими, как они есть. Девушка интересуется книгами и саморазвитием.

Если бы я могла иметь какую-то сверхспособность, то это был бы телекинез. Меня вдохновляет преодоление жизненных затруднений. Если бы мне пришлось описать себя одним словом, это было бы "визионером". Я самая счастливая, когда меня окружают люди, которых я люблю,

– поделилась участница.

О конкурсе "Мисс Вселенная-2023"