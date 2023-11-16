Она показала три образа. В частности, девушка была одета в коктейльное платье, купальник и вечернее платье, содержащее в себе глубокий символизм.
Интересно Обладает глубоким символизмом: презентовали костюм украинки Ангелины Усановой на "Мисс Вселенная-2023"
Ангелина Усанова выступила в полуфинале "Мисс Вселенная–2023"
Сначала конкурсантка заворожила зрителей Preliminary Competition элегантным коктейльным платьем приятного бирюзового оттенка со стразами и красивым декольте от Clarrise Designs. К своему наряду она добавила серьги и каблуки.
Впоследствии Ангелина вышла на сцену в ярком красном купальнике Rubin Singer с глубоким декольте. Кроме того, она довершила свой образ большими серьгами-кольцами и каблуками от Jojo Bragais.
Напоследок украинка появилась в вечернем платье известного голландского дизайнера Iris Van Herpen, чьи изысканные наряды украшали Бейонсе, Наоми Кэмпбелл, Кару Делевинь и многих другие мировых знаменитостей.
Платье Ангелины из коллекции Carte Blanche и называется Phoenix rising ("Возрождение").
Украина, которую хотели уничтожить и сжечь, восстает из пепла, как птица Феникс, и возрождается в полной свободе, настоящей независимости и красоте,
– месседж, который девушка хотела продемонстрировать с помощью наряда.
В этом изысканном образе гармонично соединены черный, кремовый и золотой оттенки, подчеркнутые объемными вставками по всей длине. Полупрозрачная юбка в пол благодаря приталенному силуэту и смелому вырезу внизу подчеркивает изящную фигуру.
Реакция сети
Платье пришлось по душе зрителям, поэтому они подчеркнули, что Ангелине оно очень подходит. К тому же, люди отметили замечательный замысел украинки.
- "Мощный месседж всему миру";
- "Это невероятная красота";
- "Хороший замысел и уверенное выступление";
- "Очень символично";
- "Круто, на фоне всех выделяется";
- "Платье очень хорошее, а его описание пробирает до мурашек".