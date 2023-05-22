Солист группы Metallica посетил украинских защитников в больнице США
Источник:Келли Ророг
Американский рок-музыкант и вокалист группы Metallica Джеймс Гэтфилд пришел в больницу к раненым украинским защитникам. Артист даже сделал фото с нашими военными.
Об этом сообщила представительница благотворительной организации Limbs for Liberty Келли Ророг. Недавно группа Imagine Dragons также поддержала Украину – артисты выпустили новый клип, в котором показаны кадры по передовой.
Интересно Заплакала от увиденного: актриса Кэтрин Винник из сериала "Викинги" посетила Ирпень.
Келли случайно встретила вокалиста группы Metallica на парковке у больницы Vail Health и попросила музыканта навестить украинских защитников.
Джеймс Гэтфилд согласился и встретился с украинскими военными – Романом Денисюком и Игорем Войным, проходящим лечение в США. Музыкант пообщался с ними и сделал несколько фотографий на память.
Джеймс Гэтфилд встретился с украинскими военными / Фото из соцсетей
Как мировые звезды поддерживают Украину: последние новости
- Британский музыкант, вокалист группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс тоже решил поддержать украинцев. Певец записал видео, в котором заявил, что весь мир стоит за Украину и так будет до конца войны.
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- Марк Гэмилл, известный по роли Люка Скайвокера в "Звездных войнах", примерил уникальную вышиванку от украинского бренда ETNODIM. Добавим, что актер активно помогает Украине в борьбе – недавно он собрал 1,5 миллиона долларов на дроны.
- На открытии Каннского кинофестиваля французская актриса Катрин Денев зачитала стихотворение Леси Украинки "Надежда". Видео выступления появилось в соцсетях.