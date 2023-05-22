Солист группы Metallica посетил украинских защитников в больнице США

Американский рок-музыкант и вокалист группы Metallica Джеймс Гэтфилд пришел в больницу к раненым украинским защитникам. Артист даже сделал фото с нашими военными.

Об этом сообщила представительница благотворительной организации Limbs for Liberty Келли Ророг. Недавно группа Imagine Dragons также поддержала Украину – артисты выпустили новый клип, в котором показаны кадры по передовой.

Интересно Заплакала от увиденного: актриса Кэтрин Винник из сериала "Викинги" посетила Ирпень.

Келли случайно встретила вокалиста группы Metallica на парковке у больницы Vail Health и попросила музыканта навестить украинских защитников.

Джеймс Гэтфилд согласился и встретился с украинскими военными – Романом Денисюком и Игорем Войным, проходящим лечение в США. Музыкант пообщался с ними и сделал несколько фотографий на память.



Джеймс Гэтфилд встретился с украинскими военными / Фото из соцсетей

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