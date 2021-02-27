Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская и знаменитый пластический хирург Эдгар Каминский расстались полтора года назад, но поддерживают дружеские отношения. Певица публично поздравила экс-мужа с днем рождения и обнародовала его забавные фото с детьми.

Даже после скандального развода бывшие супруги не скрывают отношения от публики. Знаменитости продолжают публично поздравлять друг друга со знаковыми датами и делиться милыми фото, сделанными во время совместного досуга с детьми. На этот раз Слава Каминская была куда сдержаннее, поздравляя бывшего мужа Эдгара с днем рождения. Обошлось без провокационных заявлений о чувствах и совместном будущем.

Читайте также Слава Каминская призналась, когда рассекретит своего любимого

Слава Каминская поздравила экс-мужа с днем рождения

Звезда "НеАнгелов" в очередной раз поблагодарила бывшего за двоих детей – сына Леонарда и дочь Лауру. Она подчеркнула, что малыши взяли от папочки лучшее. Конечно, от курьезных пожеланий Слава Каминская не удержалась. Она выразила надежду, что у бывшего всегда будут пациентки с большими носами и маленьким бюстом.

Папа, мы всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо тебе за мудрость, терпение и такое замечательное наследие в лице наших двоих. Будь здоров, успешен и любим. Пусть в этом мире не заканчиваются большие носы и маленькая грудь,

– с юмором написала певица.

Для просмотра всех фото листайте вправо

Что известно об отношениях Славы и Эдгара Каминского после развода: