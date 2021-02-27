Слава Каминская забавно поздравила экс-мужа с днем рождения
Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская и знаменитый пластический хирург Эдгар Каминский расстались полтора года назад, но поддерживают дружеские отношения. Певица публично поздравила экс-мужа с днем рождения и обнародовала его забавные фото с детьми.
Источник:Инстаграм Славы Каминской
Даже после скандального развода бывшие супруги не скрывают отношения от публики. Знаменитости продолжают публично поздравлять друг друга со знаковыми датами и делиться милыми фото, сделанными во время совместного досуга с детьми. На этот раз Слава Каминская была куда сдержаннее, поздравляя бывшего мужа Эдгара с днем рождения. Обошлось без провокационных заявлений о чувствах и совместном будущем.
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Слава Каминская поздравила экс-мужа с днем рождения
Звезда "НеАнгелов" в очередной раз поблагодарила бывшего за двоих детей – сына Леонарда и дочь Лауру. Она подчеркнула, что малыши взяли от папочки лучшее. Конечно, от курьезных пожеланий Слава Каминская не удержалась. Она выразила надежду, что у бывшего всегда будут пациентки с большими носами и маленьким бюстом.
Папа, мы всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо тебе за мудрость, терпение и такое замечательное наследие в лице наших двоих. Будь здоров, успешен и любим. Пусть в этом мире не заканчиваются большие носы и маленькая грудь,
– с юмором написала певица.
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Что известно об отношениях Славы и Эдгара Каминского после развода:
- в августе прошлого года бывшая пара устроила семейный отдых с детьми в Одессе. Вместе они развлекались в бассейне, смотрели шоу дельфинов и ходили в террариум;
- певица поддерживает отношения не только с бывшим мужем, но и со свекровью Людмилой. Женщина даже приглашала невестку на празднование дня рождения в семейном кругу, а та публично назвала ее свекровью мечты, которая "никогда не осудит, не откажет, не обругает";
- после того, как Эдгар порвал отношения с девушкой Ольгой Богатой, эксы больше времени проводили вместе. Слава Каминская публиковала романтические фото и заявляла, что любит бывшего мужа.
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