Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал. Известно, что в апреле прошлого года Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет.
Интересно Мечтаю ничто не остановит, – Джамала впервые призналась, что подавала заявку на Грэмми.
Джамалу заочно арестовал суд в Москве
Кроме ареста Россия также объявила украинскую певицу крымскотатарского происхождения в международный розыск.
В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу при отсутствии обвиняемой, находящейся в международном розыске,
– написано в сообщении московской прокуратуры.
Следствие страны-агрессорки сообщает, что причиной ареста стало то, что в апреле 2022 года Джамала распространила в своих соцсетях запись, которая якобы содержит "ложную информацию о действиях российской армии во время проведения "специальной военной операции"".
4 апреля 2022 года Джамаладинова, находясь за пределами Российской Федерации, руководствуясь мотивами национальной ненависти и ненависти по отношению к социальной группе "военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации", опубликовала на своей публичной странице запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения операции,
– говорится в пропагандистских СМИ.
Что этому предшествовало
- Недавно украинскую певицу с крымскотатарскими корнями Джамалу объявило в розыск Министерство внутренних дел в России. Стало известно, что страна-агрессорка обвиняет певицу в "распространении фейков о российской армии". Речь идет о сообщении Джамалы о зверствах захватчиков в Буче, которое она распространила в апреле 2022 года.
- Впоследствии певица отреагировала на такое известие. Она сказала, что удивлена и считает такое решение Министерства внутренних дел России абсурдным. Артистка обнародовала скриншот этой новости и добавила туда эмоджи, где человек закрывает лицо рукой, что объясняет отношение звезды к действиям российских властей.