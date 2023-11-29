Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 канал. Известно, что в апреле прошлого года Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет.

Интересно Мечтаю ничто не остановит, – Джамала впервые призналась, что подавала заявку на Грэмми.

Джамалу заочно арестовал суд в Москве

Кроме ареста Россия также объявила украинскую певицу крымскотатарского происхождения в международный розыск.

В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу при отсутствии обвиняемой, находящейся в международном розыске,

– написано в сообщении московской прокуратуры.

Следствие страны-агрессорки сообщает, что причиной ареста стало то, что в апреле 2022 года Джамала распространила в своих соцсетях запись, которая якобы содержит "ложную информацию о действиях российской армии во время проведения "специальной военной операции"".

4 апреля 2022 года Джамаладинова, находясь за пределами Российской Федерации, руководствуясь мотивами национальной ненависти и ненависти по отношению к социальной группе "военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации", опубликовала на своей публичной странице запись, содержащую заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе проведения операции,

– говорится в пропагандистских СМИ.

Что этому предшествовало