Об этом сообщил ряд российских СМИ, передает 24 канал. Известно, что в апреле прошлого года Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет.

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Джамалу объявили в розыск в России

Джамалу (настоящее имя – Сусанна Джамаладинова) подали в розыск еще в октябре по уголовной статье.

Сообщается, что страна-агрессорка обвиняет певицу в "распространении фейков о российской армии". Известно, что в ноябре Джамалу заочно арестовал российский суд.

Некоторые телеграмм-каналы пишут, что против певицы возбудили уголовное дело из-за ее поста о зверствах захватчиков в Буче, который она распространила в апреле 2022 года.



Скриншот подачи в розыск

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