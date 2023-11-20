Она удивлена и считает это решение Министерства внутренних дел России абсурдным. К тому же известно, что в апреле прошлого года исполнительнице запретили въезд в страну-агрессора на 50 лет.
Интересно Мечтаю ничто не остановит, – Джамала впервые призналась, что подавала заявку на Грэмми.
Джамала отреагировала на новость о том, что ее объявили в розыск.
Певица в инстаграмм-сторис поделилась фотографией с Сиднею, где сейчас находится. К фото она добавила новость СМИ, где указано о том, что ее объявили в розыск в стране-террорсте. Эти фотографии сопровождались эмодзи, где человек закрывает лицо рукой, что объясняет отношение знаменитости к действиям российских властей.
Джамала отреагировала на то, что ее объявили в розыск / Скриншот с инстаграмм-сторис
Джамалу объявили в розыск в России
- Ее подали в розыск по уголовной статье. Певицу обвинили в распространении ложной информации о русской армии.
- Интересно, что это произошло еще в октябре.
- К тому же стало известно, что в ноябре Джамала была заочно арестована российским судом.