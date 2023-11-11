Тина Кароль рассказала о заявке на Грэмми задолго до объявления номинантов. В то же время Джамала призналась об этом только после обнародования списка. Она представила свой альбом крымскотатарских песен QIRIМ на номинацию "Лучший международный музыкальный альбом".

К слову Объявили номинантов на премию Грэмми-2024: есть ли в списке Тина Кароль

Джамала подавалась на Грэмми

Певица рассказала истории со своего детства. Когда она родилась в маленькой деревне, старалась перепевать кассеты Уитни Хьюстон и становилась на табурет, чтобы выступать для гостей. Ее ждало много испытаний и разочарований. В то же время исполнительница призналась, что не запрещала себе мечтать о том, как когда-нибудь разделит одну сцену с Бейонсе.

Думала ли я, что могу когда-нибудь получить Грэмми в одной номинации с ней? Нет, здесь вряд ли. Почему? Ибо это ее "народная музыка", которую она поет примерно с того момента, как я выступала на табурете перед родственниками,

– заметила артистка.

Джамала добавила, что совет по крайней мере потому, что была услышана среди индийской и латиноамериканской музыки.

"Хотя я и плачу сегодня, но быть в одной категории в лонг-листе Грэмми Best Global Music Album вместе с Shakti - это для меня равноценно потому, что быть в одной категории из Бейонсе. Мечтаю ничто не остановит. Продолжение следует", – заинтриговала певица.



Джамала подавала заявку на Грэмми / Фото из инстаграма звезды

Кто номинирован на Грэмми

Больше всего номинаций забрала певица SZA – у нее есть возможность победить сразу в девяти категориях: среди них "альбом года", "песня года", "запись года", "лучшее R&B исполнение" и другие.

По 7 и 6 номинаций у таких артистов: