Тина Кароль рассказала о заявке на Грэмми задолго до объявления номинантов. В то же время Джамала призналась об этом только после обнародования списка. Она представила свой альбом крымскотатарских песен QIRIМ на номинацию "Лучший международный музыкальный альбом".
К слову Объявили номинантов на премию Грэмми-2024: есть ли в списке Тина Кароль
Джамала подавалась на Грэмми
Певица рассказала истории со своего детства. Когда она родилась в маленькой деревне, старалась перепевать кассеты Уитни Хьюстон и становилась на табурет, чтобы выступать для гостей. Ее ждало много испытаний и разочарований. В то же время исполнительница призналась, что не запрещала себе мечтать о том, как когда-нибудь разделит одну сцену с Бейонсе.
Думала ли я, что могу когда-нибудь получить Грэмми в одной номинации с ней? Нет, здесь вряд ли. Почему? Ибо это ее "народная музыка", которую она поет примерно с того момента, как я выступала на табурете перед родственниками,
– заметила артистка.
Джамала добавила, что совет по крайней мере потому, что была услышана среди индийской и латиноамериканской музыки.
"Хотя я и плачу сегодня, но быть в одной категории в лонг-листе Грэмми Best Global Music Album вместе с Shakti - это для меня равноценно потому, что быть в одной категории из Бейонсе. Мечтаю ничто не остановит. Продолжение следует", – заинтриговала певица.
Джамала подавала заявку на Грэмми / Фото из инстаграма звезды
Кто номинирован на Грэмми
Больше всего номинаций забрала певица SZA – у нее есть возможность победить сразу в девяти категориях: среди них "альбом года", "песня года", "запись года", "лучшее R&B исполнение" и другие.
По 7 и 6 номинаций у таких артистов:
- Victoria Monét
- Phoebe Bridgers
- Serban Ghenea
- Jack Antonoff
- Джона Батиста
- boygenius
- Майли Сайрус
- Билли Айлиш
- Оливии Родриго
- Тейлор Свифт.