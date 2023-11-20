Россия объявила Джамалу в розыск: в чем ее обвиняют
Украинскую певицу с крымскотатарскими корнями Джамала объявило в розыск Министерство внутренних дел России.
Об этом сообщил ряд российских СМИ, передает 24 канал. Известно, что в апреле прошлого года Джамале запретили въезд в Россию на 50 лет.
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Джамалу объявили в розыск в России
Джамалу (настоящее имя – Сусанна Джамаладинова) подали в розыск еще в октябре по уголовной статье.
Сообщается, что страна-агрессорка обвиняет певицу в "распространении фейков о российской армии". Известно, что в ноябре Джамалу заочно арестовал российский суд.
Некоторые телеграмм-каналы пишут, что против певицы возбудили уголовное дело из-за ее поста о зверствах захватчиков в Буче, который она распространила в апреле 2022 года.
Ранее в розыск объявили Ефросинину
- Отметим, что в сентябре российский суд заочно осудил украинскую телеведущую Машу Ефросинину к 7 годам лишения свободы. Там заявили, что она будто бы распространяет фейки о российской армии. К тому же, ведущая находится в розыске в стране-агрессорке и в списке "экстремистов". Именно звезду это решение повеселило.
- Еще в апреле 2023 года московский суд возбудил уголовное дело против Маши Ефросининой из-за якобы "военных фейков". Для этого враг использовал сообщения ведущей в инстаграмме.
- Тогда в суде решили заочно арестовать Машу. Ефросинина же в ответ на это посмеялась и сказала, что такие устрашения могут лишь "вздрогнуть новую ж*пу Киркорова".
- До этого ведущую объявляли "террористкой" и подавали в розыск, ее имя можно было увидеть в базе МВД России. Однако на это звание Мария отреагировала с гордостью и юмором.