На временно оккупированных Россией территориях захватчики распространяют пропагандистские афиши с призывами получить российское гражданство и избавиться от "украинского нацизма".

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Россияне использовали фото украинской певицы для пропаганды

Для жалкой афиши в Мелитополе враг выбрал фотографию участницы Нацотбора на Евровидение-2023 FIINKA (настоящее имя – Ирина Выхованец). На объявлении видно, что артистка в вышиванке и венке. Сверху возле нее можно увидеть герб страны-оккупанта.

Захватчики предлагают жителям города менять фамилии на русифицированные варианты. Например, они взяли украинскую фамилию "Галушко", назвав его "нацистской". Россияне предложили сменить его на "Глушкову". К тому же оккупанты цинично призывали "очиститься от украинского нацизма".



FIINKA на пропагандистской афише / Фото с твитера Олександра Кокчарова

Артистка рассказала, что об использовании ее фото на пропагандистской рекламе сообщил знакомый военный ВСУ из Мариуполя. Ее это очень удивило.

Господи, слезь и посмотри на это покаяние. Как можно украсить фотографию максимально проукраинской молодицы, гуцулки для призыва смены фамилий? Интересно, что именно моя фотография на обложке этой новейшей интерпретации "Мины Мазайла"?

– размышляла знаменитость.

Ирина вспомнила, как в одном из интервью назвала себя националисткой. В то же время добавила, что россияне не видят разницу между национализмом и нацизмом.

А тем калицунам все равно что нацистка, что националистка. Но приятно стать лицом украинского нацизма. Йой, как хорошо было бы если бы детей москальских пугали Фиинкой,

– отметила FIINKA.

Известно, что для пропагандистской рекламы оккупанты взяли фото знаменитости за 2022 год с ее инстаграмма. К тому же они совершили ошибку в названии улицы на афише. Дело в том, что учреждение, указанное в объявлении, расположено на улице Интеркультурная, а там написано Интеркултурная.