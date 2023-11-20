Про це повідомила низка російських ЗМІ, передає 24 Канал. Відомо, що у квітні минулого року Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років.
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Джамалу оголосили в розшук у Росії
Джамалу (справжнє ім'я – Сусана Джамаладінова) подали в розшук ще у жовтні за кримінальною статтею.
Повідомляється, що країна-агресорка звинувачує співачку у "поширенні фейків про російську армію". Відомо, що у листопаді Джамалу заочно заарештував російський суд.
Деякі телеграм-канали пишуть, що проти співачки порушили кримінальну справу через її допис про звірства загарбників у Бучі, який вона поширила у квітні 2022 року.
Скриншот подачі в розшук
Раніше в розшук оголосили Єфросиніну
- Зазначимо, що у вересні російський суд заочно засудив українську телеведучу Машу Єфросиніну до 7 років позбавлення волі. Там заявили, що вона начебто поширює фейки про російську армію. До того ж ведуча перебуває в розшуку в країні-агресорці та у списку "екстремістів". Саме зірку це рішення повеселило.
- Ще у квітні 2023 року московський суд порушив кримінальну справу проти Маші Єфросиніної через начебто "воєнні фейки". Для цього ворог використав дописи ведучої в інстаграмі.
- Тоді у суді вирішили заочно заарештувати Маршу. Єфросиніна ж у відповідь з цього поглузувала і сказала, що такі залякування можуть лише "здригнути нову ж*пу Кіркорова".
- До цього ведучу оголошували "терористкою" та подавали в розшук, її ім'я можна було побачити у базі МВС Росії. Однак, на це звання Марія відреагувала з гордістю та гумором.