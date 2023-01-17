Украинская певица Джамала поделилась новой щемящей записью на странице в инстаграме. Она показала фотосессию с подсолнечником и рассказала свои мысли по поводу войны.

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Джамала о состоянии "24 февраля"

Исполнительница поделилась, что хотя хочет продолжать жить, до сих пор не может выйти из периода "24 февраля". О том, сколько времени идет война, ей напоминают дети.

Я выбираю жить. Моя афирмация на 2023 год. Стараюсь сделать все так, чтобы выйти из периода под названием "24 февраля". Но я все равно в нем остаюсь. О том, что прошел почти год по полномасштабному вторжению мне напоминают мои дети, потому что они растут и меняются на глазах,

– рассказала Джамала.

"Эти изменения в их 4- и 2-летнем возрасте – впечатляющие. Как будто проходит неделя, месяц, две или три. Но на самом деле уже почти год! Эмирово перед сном "А давай завтра проснемся, войны нет и никто не умер". Я могу признаться откровенно, что пока остаюсь все равно в прошлом. Жизнь продолжается, а ты все еще не двигаешься вперед…"

Певица подчеркнула, что продолжает работать и бороться, и даже заказала новые шторы для кухни. Но так и не может принять современные реалии жизни.

Фотосессия Джамалы

Артистка также показала невероятные кадры по фотосессии, которые делала с подсолнухами. Она позировала в белых джинсах и полупрозрачной блузке. Образ довершала длинная белоснежная серьга из перьев и прическа в стиле "мокрой" волосы.

Джамала с подсолнухами / Фото из инстаграма звезды

В комментариях к сообщению поклонники рассказали Джамали, как справляются с подавленностью и усталостью.