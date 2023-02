Режисером кліпу став Олексій Пархоменко. А головними героями відеоролика виступили закохані пари, які безтурботно гуляють Києвом. "Не забувайте освідчуватись у коханні", – закликала Джамала у соцмережі.

До теми Обираю жити, – Джамала позувала з соняхами та зізналась, як на неї вплинула війна

Співачка наголосила, що на відстані чи разом, але закохані. "І я, закохана", – співає вона в пісні.

Зазначимо, що для кліпу задіяли такі локації – пішохідний міст Кличка, Маріїнський парк та Контрактова площа.

Кліп на пісню "Закохана" Джамали: дивитися онлайн

Шанувальники вже встигли оцінити новий кліп співачки, зазначивши, що він чіпляє до глибини душі:

"Дуже чуттєве і ніжне відео – ідеально в цей день!",

"Дуже чуттєво і красиво!",

"Дуже сподобалося",

"Закохана в Джамалу з 2009 року і не відпускає донині. Бо кожна її композиція дає мені свіже повітря, я дихаю, я живу! Дякую, Джа",

"Коли з‘являються чергові фантастичні треки, знов відчуваю ґрунт під ногами. Адже культура крокує впевнено вперед, незважаючи на балачки песимістів, і дає впевненість у неминучому розвитку. Життя триває",

"Вааааууу, це розрив мого серденька",

"Декілька разів передивилася. слова, музика, відеоряд ідеально доповнюють один одного, сплелися воєдино. Навіть не зрозуміло що було перше, відчуття чогось рідного, близького, особистого".

До слова, у жовтні Джамала випустила мініальбом "Поклик", до якої увійшло 4 треки: Take Me To A Place, "Закохана", Be brave, be different, "Сину" – створена на вірш Василя Симоненка.

Джамала поділилась, що період розлуки з домом був сповнений суму за рідними людьми, але й гордістю за свою країну. Тому всі пісні об'єднані елементами близьких їй культур – тут і кримськотатарський інструмент дойру, і народний спів, і українська поезія.