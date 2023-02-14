Режисером кліпу став Олексій Пархоменко. А головними героями відеоролика виступили закохані пари, які безтурботно гуляють Києвом. "Не забувайте освідчуватись у коханні", – закликала Джамала у соцмережі.
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Співачка наголосила, що на відстані чи разом, але закохані. "І я, закохана", – співає вона в пісні.
Зазначимо, що для кліпу задіяли такі локації – пішохідний міст Кличка, Маріїнський парк та Контрактова площа.
Кліп на пісню "Закохана" Джамали: дивитися онлайн
Шанувальники вже встигли оцінити новий кліп співачки, зазначивши, що він чіпляє до глибини душі:
- "Дуже чуттєве і ніжне відео – ідеально в цей день!",
- "Дуже чуттєво і красиво!",
- "Дуже сподобалося",
- "Закохана в Джамалу з 2009 року і не відпускає донині. Бо кожна її композиція дає мені свіже повітря, я дихаю, я живу! Дякую, Джа",
- "Коли з‘являються чергові фантастичні треки, знов відчуваю ґрунт під ногами. Адже культура крокує впевнено вперед, незважаючи на балачки песимістів, і дає впевненість у неминучому розвитку. Життя триває",
- "Вааааууу, це розрив мого серденька",
- "Декілька разів передивилася. слова, музика, відеоряд ідеально доповнюють один одного, сплелися воєдино. Навіть не зрозуміло що було перше, відчуття чогось рідного, близького, особистого".
До слова, у жовтні Джамала випустила мініальбом "Поклик", до якої увійшло 4 треки: Take Me To A Place, "Закохана", Be brave, be different, "Сину" – створена на вірш Василя Симоненка.
Джамала поділилась, що період розлуки з домом був сповнений суму за рідними людьми, але й гордістю за свою країну. Тому всі пісні об'єднані елементами близьких їй культур – тут і кримськотатарський інструмент дойру, і народний спів, і українська поезія.