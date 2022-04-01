Премия Телевизионной академии Польши Wiktory вернулась после семилетней паузы. Безусловно, на гала-вечере в Варшаве не могли не упомянуть Украину, которая уже второй месяц борется с российской агрессией. Так, церемонию открыла Джамала с песней из Евровидения-2016 – "1944".

До теми Украинский шоу-биз вслед за Хлывнюком спел "Ой, у лузі червона калина": видео до мурашек

После проницательного исполнения с сине-желтым флагом артистке досталась почетная миссия – вручить специальную награду президенту Украины. Ее Зеленскому присудили в знак солидарности Польши с Украиной в борьбе с Россией.

Статуэтку Superwiktory 2021 из рук Джамалы получил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ведь Зеленский не покидает Родину с начала войны.

Человеку, вдохновляющему всех нас на защиту нашей свободы и страны. Человеку, который сегодня проявляет исключительное мужество, когда мы все так в этом нуждаемся ,

– написала Джамала в инстаграмме.

Джамала на польской церемонии Wiktory 2021: фото

Для просмотра всех фото листайте вправо

Отметим, Wiktory – nagrody – награда Телевизионной академии, что присуждалась в 1985 – 2014 годах выдающимся личностям Польши в области телевидения. После продолжительного перерыва в этом году премию вручили снова.

Полный текст публикации Джамалы:

Во время войны я ценю любую возможность общаться с европейской аудиторией. Вчера была возможность поговорить с людьми, которые протянули руку помощи Украине первыми. Польша.