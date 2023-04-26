Крепко прижал и сказал, что Крым вернем, – Джамала вспомнила эмоциональную встречу с Байденом
Источник:Vogue
Певица Джамала в декабре 2022 стала первой украинской артисткой на церемонии вручения премии Центра Кеннеди в Вашингтоне, которую также посетил президент США. Украинская звезда припомнила эмоциональный разговор с Джо Байденом.
Джамала дала интервью, в котором рассказала о первой в жизни встрече с Байденом. Она признается, что тогда очень волновалась.
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Джамала вспомнила встречу с Байденом
Артистка напомнила, что накануне поездки она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить главные тезисы. "Он сказал: само твое появление привлечет внимание, это очень важно", – сказала Джамала.
По ее словам, разговор с Байденом получился эмоциональным.
Я ему сказала, что ехала к ним из Киева три дня, что я крымская татарка, что у меня в 2014 году забрали дом… А он крепко прижал меня к себе и говорит: мы все вернем,
– рассказала Джамала.
Раньше певица говорила, что их общение и объятия были так дружны, что охрана Байдена занервничала. "После нашего разговора у меня возникло абсолютное понимание, что мы победим… Да, это мне Байден сказал. Лично сказал, на ушко. После того, как он услышал, что я из Крыма, он обнял меня так крепко, что охрана подошла, испугалась", – вспоминала артистка.
Что Джамала делала в начале войны
Звезда также вспомнила о том, как покидала Украину с детьми в первые дни полномасштабной войны.
Я не знала, что дальше, увижу ли я мужа снова, я просто инстинктивно хваталась за детей и тащила чемодан. Помню, как разрыдалась на границе, когда румыны угостили моих детей чипсами. Там я поняла, что сейчас нужна сыновьям как никому. Они чувствовали, что вокруг неопределенность. Единственное, что оставалось понятным, – мама,
– говорит Джамала.
Потом она вернулась домой. Певица добавляет, что сегодня она чувствует себя в безопасности только в Украине. "Здесь могу расправить крылья. Я верю в ВСУ, верю в ПВО, вижу мужчину рядом – у меня здесь совсем другой вайб", – признается певица.
К слову, ранее украинская певица Джамала поделилась мыслями о том, как на нее повлияла война. Звезда призналась, что хоть продолжает жить, но остается в состоянии "24 февраля". Она показала фотосессию с подсолнечником и рассказала о войне.