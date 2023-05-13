Джамала, Верка Сердючка и Go_A: перформанс украинских артистов очаровал в финале Евровидения

Украинские артисты приняли участие в открытии Евровидения-2023. В частности, Джамала, Тина Кароль, Верка Сердючка и Go_A зажгли своими выступлениями, пока участники выходили на сцену.

Грандиозный финал уже стартовал, а открыли его прошлогодние победители – украинский группа Kalush Orchestra. Также на сцене в Ливерпуле выступили и другие украинские артисты, передает 24 Канал.

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Сразу после Kalush Orchestra на сцене конкурса появились другие украинские звезды:

Джамала,

Тина Король,

Верка Сердючка,

Go_A.

Они поразили своими выступлениями и добавили эффект для выхода артистов. Каждый украинский исполнитель спел свою популярную песню под аплодисменты зрителей.

Именно под сопровождением их песен представители разных стран выходили на главную сцену Евровидения-2023. Таков был Парад флагов. Каждый участник под песню украинских звезд поднимал свой флаг, чтобы показать его зрителям.

Смотрите выступление украинских звезд на Евровидении-2023: видео

Открытие финала было невероятным. Kalush Orchestra выступили с яркой и драматичной постановкой. Ребята начали выступление в Киеве – в вагоне метро. Они спели песню, с которой победили в прошлом году – Stefania.

После коллектив словно перенесся на сцену в Ливерпуле. Выступление сопровождалось световыми эффектами в виде вышиванки.

К слову, Украина будет представлять группу TVORCHI. Раньше мы писали, что их пришел поддержать известный всем дуэт – Верка Сердючка с мамой. Они были в антивоенных футболках.

TVORCHI выступят в финале Евровидения-2023 под номером 19. Украинцы могут отдать свои голоса за любимцев в гранд-финале (но за Украину можно голосовать только из других стран). Как это сделать - рассказываем здесь.