В платье с декольте и разрезом: Джамала покорила судей страстным танго на "Танцах" в Польше
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Джамала уже пять недель подряд выходит на паркет польских "Танцев со звездами". В эфире за 26 сентября она станцевала горячее танго с Яцеком Йешке. Ее номер так понравился судьям, что те раскошелились на 10-ки.
В вечер кино на "Танцах со звездами" в Польше Джамала и Яцек Йешке показали танго по мотивам культового американского фильма "Запах женщины". В прямом эфире артистка появилась в соблазнительном образе – в обтягивающем красном платье с глубоким декольте и экстремальным разрезом чуть ли не до талии.
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Джамала станцевала страстное танго в Польше
Сегодняшний эфир "Танцев со звездами" был посвящен кино. Мы станцевали наш "Запах женщины" – изысканный, страстный, сложный. Такой, что влюбляет в себя с первого взгляда,
– прокомментировала Джамала.
К слову, их пара получила максимальный балл от судей – 40, все члены жюри поставили 10-ки. "40 баллов от жюри. Не верится до сих пор. Спасибо, за такие высокие баллы", – поделилась эмоциями певица.
Джамала и Яцек Йешке – танго на польских "Танцах со звездами": смотрите видео онлайн
Напомним, что на польских "Танцах со звездами" Джамала не просто так:
- на участие в проекте артистка согласилась только для того, чтобы тема войны в Украине и дальше была на слуху. К тому же телеканал, транслирующий "Танцы со звездами" в Польше, согласился во время прямых эфиров собирать деньги на лечение и реабилитацию пострадавших украинцев. Поэтому у Джамалы есть безумная мотивация продержаться на шоу как можно дольше.
- так, разница между украинскими и польскими "Танцами со звездами" для Джамалы очевидна: в Киеве она самосовершенствовалась, а в Варшаве – помогает Родине.