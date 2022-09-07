Джамала с первого дня полномасштабной войны активно гастролирует по миру, рассказывает правду о войне и собирает средства в поддержку Украины. В Польше она согласилась на участие в "Танцах со звездами", чтобы еще больше помочь родной стране.

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Ведь во время выступлений Джамалы в прямом эфире "Танцев" люди могут присылать средства, которые пойдут на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Поэтому артистка стремится быть в шоу как можно дольше. Она не только хочет каждый раз напоминать о войне, но призывает помочь.

В чем разница между польскими и украинскими "Танцами"

В инстаграм-сторис исполнительница рассказала поклонникам, почему этот проект имеет для нее такое значение. Если в украинской версии Джамала принимала участие для развлечения и усовершенствования танцевальных способностей, то в Польше цель в очередной раз привлечь внимание к войне в Украине.

Отличается всем! Это как совсем другой проект для меня! Отличается целью,

– сказала Джа.

Певица не скрывает, что участие в польской версии проекта дается ему гораздо труднее, чем в украинской. Там ведь новый язык, новая страна. Она не успевает восстанавливаться, очень устает физически и морально. Однако команда польских "Танцев со звездами" тепло приняла ее.