37-летняя певица Джамала после рождения второго сына Селим-Гирея взялась бороться с лишним весом. Она мечтает избавиться от 10 килограммов благодаря правильному питанию и тренировкам. Звезда заявила, что пока не готова к пластическим операциям и хирургическим вмешательствам, однако не против подкорректировать внешность в будущем.

Певица Джамала стала гостьей программы "Слава +" и пообщалась со Славой Деминым на крайне личные темы. Одна из них – отношение артистки в бьюти-инъекциям и пластическим операциям.

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Джамала о пластических операциях

Звезда заверила, что ничего не меняла в своей внешности и пока не планирует, ведь любое хирургическое вмешательство ее пугает. Однако она одобряет пластические операции, ведь убеждена, что взрослеть надо красиво. В качестве примера исполнительница поставила 51-летнюю голливудскую звезду Дженнифер Лопес, хоть та и утверждает, что не прибегала к операциям и ботоксу.

Я ничего пока не меняла, не знаю, придет ли это время. Я не знаю, что будет дальше, как я буду меняться и что мне захочется сделать. Но я не против, что женщина умеет очень красиво взрослеть. Мы все видим, какая крутая Дженнифер Лопес. Все хотят быть такими,

– поделилась Джамала.

Она добавила, что не будет скрывать никаких хирургических вмешательств, если таки решится на них. По мнению артистки, это бессмысленно, ведь "и так все увидят".

Полное интервью Джамалы: смотрите видео онлайн

Отметим, в середине января Джамала начала борьбу с накопленной "десяточкой". Через несколько дней она отправилась на отдых в Египет с младшим сыном и призналась, что искушение было на каждом шагу, однако она пыталась соблюдать диету и режим тренировок. В начале февраля артистка поделилась, что за две недели сбросила всего 800 граммов, но сумела улучшить все показатели организма – холестерин, содержание витамина D и другие. Какой вес звезды сейчас, неизвестно.