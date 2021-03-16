Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала поделилась новыми фотографиями, где позировала вместе с сыновьями. Звезда показала, как выглядит дома, и продемонстрировала натуральную красоту.

Джамала является одной из самых известных мамочек в украинском шоу-бизнесе. Она активно распространяет фото с сыновьями в социальных сетях и рассказывает о своем материнстве.

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Новые фото Джамалы с сыновьями

Артистка обнародовала несколько кадров, которые сделала дома. Джамала показала, как кормит младшего сына детским питанием. Также поклонники знаменитости обратили внимание на ее образ.

Исполнительница всегда откровенна с поклонниками и решила не скрывать, как обычно выглядит дома. Джамала позировала на камеру в штанах в клетку и черном свитшоте с принтом. Волосы звезда собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику, показав натуральную красоту.

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Звездная мамочка рассказала: как только Селиму исполнилось 8 месяцев, она прекратила грудное кормление. Джамала призналась, что сын наедается, он счастлив и улыбается, а для нее это главное.

"Я счастлива. Имею немного больше времени на музыку и на себя. И сыночку хорошо", – подчеркнула артистка.