Популярная американская певица Дженнифер Лопес после обвинений в злоупотреблении ботоксом, ответила на них. В недавнем интервью звезда призналась, что никогда не делала инъекции и назвала свой секрет красоты.

Источник: People

Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес недавно отвечала на комментарии в соцсетях, в которых пользователи обвиняли певицу в злоупотреблении ботоксом. Тогда звезда опровергла заявления хейтеров.

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Делала ли Дженнифер Лопес инъекции красоты

В новом интервью певица еще раз коснулась темы ботокса и операций для сохранения молодости кожи лица. Джей Ло еще раз подтвердила, что никогда не делала инъекций и не пользовалась ботоксом. Однако она не осуждает девушек и женщин, которые к такому прибегают.

Если вы хотите делать инъекции, это прекрасно! Но я не хочу, чтобы люди решались говорить: "О, она пытается заставить нас поверить, что эта штука работает". Я рассказываю вам о том, что действительно работает! Пожалуйста, не надо называть меня лгуньей,

– ответила Дженнифер Лопес, вспомнив о ее бренде косметики Jlo Beauty.

Звезда сказала, что она бы не стеснялась того, что делала с лицом, и откровенно бы призналась в операциях или иных методах омоложения, если бы действительно делала их. Но певице неприятно, когда люди обвиняют ее во лжи без знания правды.

Дженнифер Лопес назвала секрет красоты

Знаменитость призналась, что у нее есть свой секрет, который на самом деле помогает выглядеть прекрасно в любом возрасте.

Я думаю, что это очень важно – делать что-то хорошее друг для друга вместо того, чтобы оскорблять и унижать других,

– поделилась Дженнифер Лопес.



Дженнифер Лопес / Фото с инстаграма Джей Ло