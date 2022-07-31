Яцек уже был участником шести сезонов шоу "Танцы со звездами", в одном из них одерживал победу. Также он является шестикратным чемпионом Польши по бальным танцам, полуфиналистом World of Dance Polska.

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Джамала о танцах с Яцеком Йешке

Артистка подчеркнула, что для нее самое главное, что Яцек понимает, "что они должны нести в этом шоу": "Случился метч с первых минут. Это очень опытный танцор, который уже побеждал в "Танцах со звездами". А еще, очень сознательный человек, которому не нужно лишний раз что-то объяснять. Он хорошо понимает, что мы должны нести в этом шоу и почему это важно. И мы оба понимаем, что будет непросто, ведь наша пара будет сильно отличаться от общей атмосферы такого проекта", – поделилась Джамала.

Хочется передать эмоции украинцев плясками не менее сильно, чем песнями. И думаю, лучшего партнера, чем Яцек, для этого трудно представить,

– подчеркнула исполнительница.

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Ранее артистка рассказывала, что согласилась на участие в таком шоу только для того, чтобы собирать деньги на помощь пострадавшим в войне и подпитывать интерес к Украине. Война в Украине длится более 5 месяцев, мир понемногу устает от этого. Джамала понимает, что нужно постоянно говорить о войне, делать все для того, чтобы люди в разных странах мира понимали, что происходит, не забывали. В ходе прямых эфиров проекта будут собирать средства в поддержку Украины.

"Прежде всего, я иду на "Танцы", чтобы тема Украины не исчезала. Это главный канал в Польше. И я очень ему благодарна за то, что они согласились собирать средства для Украины во время эфиров. Благодарна за эту смелость и веру в нашу с вами борьбу", – объясняла свое решение Джамала.