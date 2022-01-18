Джамала позировала с мужем и детьми на берегу моря в Египте: трогательные семейные фото и видео
Источник:инстаграм Джамалы
Певица Джамала вместе с мужем и двумя сыновьями отдыхает в солнечном Египте. Звездная семья наслаждается временем вчетвером и позировала в трогательной фотосессии на берегу моря.
Пока большинство знаменитостей отдыхало на берегу моря или океана, Джамала активно работала над новым музыкальным материалом. Теперь же знаменитость отправилась в долгожданный отпуск с самыми родными.
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Семейная фотосессия Джамалы
Артистка опубликовала серию фото и видео, где вместе с детьми и любимым изображена на пляже в Египте. Звездная семья не стеснялась показывать чувства и очаровала атмосферными кадрами.
Джамала для прогулки выбрала стильный пляжный look. Она предстала перед камерой в коротком платье с черным низом и черно-белым полосатым верхом. Из обуви выбрала чёрные сандалии. Волосы исполнительница уложила ровно, они красиво развевались на ветру. Прическу завершила большая соломенная шляпа. А на лице Джамалы был легкий макияж в натуральных оттенках и солнцезащитные очки.
Я люблю кофе, я люблю чай. Я люблю тебя и надеюсь, что ты тоже меня любишь,
– с нежностью написала певица под снимками.
Для просмотра фото и видео листайте вправо:
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