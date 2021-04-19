Популярная украинская артистка Джамала поделилась волшебной серией фотографий на личной странице. Она показала летний образ, ведь позировала в Египте.

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Образ Джамалы

Прогуливаясь по улицам города, знаменитость устроила небольшую фотосессию. Она предстала перед камерой в светло-горчичном костюме, состоящем из топа и длинной юбки с откровенным вырезом до бедер. Одежда удачно подчеркнула безупречную фигуру артистки.

Наряд Джамала соединила со сланцами в тон. Она дополнила оригинальный образ черной цепочкой на шее с подвеской и солнцезащитными очками. Звезда позировала с новой прической – африканскими волосами, которые звезда хочет носить все лето.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях поклонники восхищаются внешним видом Джамалы и делают ей комплименты: