Популярная украинская артистка Джамала поделилась волшебной серией фотографий на личной странице. Она показала летний образ, ведь позировала в Египте.
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Образ Джамалы
Прогуливаясь по улицам города, знаменитость устроила небольшую фотосессию. Она предстала перед камерой в светло-горчичном костюме, состоящем из топа и длинной юбки с откровенным вырезом до бедер. Одежда удачно подчеркнула безупречную фигуру артистки.
Наряд Джамала соединила со сланцами в тон. Она дополнила оригинальный образ черной цепочкой на шее с подвеской и солнцезащитными очками. Звезда позировала с новой прической – африканскими волосами, которые звезда хочет носить все лето.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
В комментариях поклонники восхищаются внешним видом Джамалы и делают ей комплименты:
- "Хорошего отдыха";
- "Красотка";
- "Самая красивая и шикарная";
- "Худенькая";
- "Крутая".