Танцевали на ее свадьбе: Джамала умилила редким фото со своим отцом
Источник:Джамала
Украинская певица Джамала залюбовала сеть счастливым фото со своим отцом. Фотография была сделана в день ее свадьбы, когда они танцевали вместе. Артистка посвятила папе, праздновавшему день рождения, трогательный пост.
Отцу Джамалы – Алиму Джамаладинову – исполнилось 70 лет. Архивным кадром с родным человеком певица поделилась в Инстаграмме.
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На фото Джамала очень счастлива и в белом платье невесты танцует с отцом свадебный танец. Этим фото певица решила показать своего папу, чтобы публично поздравить его с днем рождения.
Оказалось, что 6 июля отец звезды отмечал юбилей – 70 лет. Джамала посвятила ему трогательные строчки. Сначала она написала на крымскотатарском языке "С Днем рождения, папа".
70 лет тебе. Всегда спасибо. Люблю!,
– добавила певица.
Джамала с папой / Фото с ее инстаграммы
В комментариях поклонники певицы тоже присоединились к поздравлениям. Они адресовали тату Джамалы немало приятных слов:
- "Лучшие пожелания папе, многие годы и здоровье",
- "Искренне поздравляю Алима Аяровича с днем рождения, желаю крепкого здоровья",
- "Поздравление вашему отцу, здоровью и миру".
- "Приветствую папу такой талантливой дочери! Гордость Украины!"
- "Вааааай! Поздравляю Алима с такой особой датой".
- "Мои искренние поздравления всей вашей семье. Папе передавай от меня поздравления! Обнимаю".
- "Джа, как ты счастлива, аж светишься счастьем. Жаль, что не каждая девочка затанцует с папой".
- "Искренне поздравляем вашего папу с Днем рождения!"
В феврале этого года мама певицы Джамалы – Галина Тумасова – отпраздновала свой день рождения. Звезда также посвятила маме сообщение в Инстаграмме и показала архивные фотографии всей семьи.
К слову, недавно о своем отце рассказала певица Тина Кароль. Правда, во время разговора артистка не смогла сдержать слез и призналась, что ее оскорбляет в поведении папы. Оказалось, что он никогда не был на ее концертах.