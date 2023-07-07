Отцу Джамалы – Алиму Джамаладинову – исполнилось 70 лет. Архивным кадром с родным человеком певица поделилась в Инстаграмме.

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На фото Джамала очень счастлива и в белом платье невесты танцует с отцом свадебный танец. Этим фото певица решила показать своего папу, чтобы публично поздравить его с днем рождения.

Оказалось, что 6 июля отец звезды отмечал юбилей – 70 лет. Джамала посвятила ему трогательные строчки. Сначала она написала на крымскотатарском языке "С Днем рождения, папа".

70 лет тебе. Всегда спасибо. Люблю!,

– добавила певица.



Джамала с папой / Фото с ее инстаграммы

В комментариях поклонники певицы тоже присоединились к поздравлениям. Они адресовали тату Джамалы немало приятных слов:

"Лучшие пожелания папе, многие годы и здоровье",

"Искренне поздравляю Алима Аяровича с днем рождения, желаю крепкого здоровья",

"Поздравление вашему отцу, здоровью и миру".

"Приветствую папу такой талантливой дочери! Гордость Украины!"

"Вааааай! Поздравляю Алима с такой особой датой".

"Мои искренние поздравления всей вашей семье. Папе передавай от меня поздравления! Обнимаю".

"Джа, как ты счастлива, аж светишься счастьем. Жаль, что не каждая девочка затанцует с папой".

"Искренне поздравляем вашего папу с Днем рождения!"

Справка! Джамала родилась в Оше Кыргызской ССР в семье крымского татарина Алима Джамаладинова и армянки Галины Тумасовой. Вскоре семья переехала в Мелитополь, а в конце 1980-х годов – в село Малореченское в Крыму. Ее мама работала преподавателем в музыкальной школе, а отец – дирижёр по образованию.

В феврале этого года мама певицы Джамалы – Галина Тумасова – отпраздновала свой день рождения. Звезда также посвятила маме сообщение в Инстаграмме и показала архивные фотографии всей семьи.

К слову, недавно о своем отце рассказала певица Тина Кароль. Правда, во время разговора артистка не смогла сдержать слез и призналась, что ее оскорбляет в поведении папы. Оказалось, что он никогда не был на ее концертах.