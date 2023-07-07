Дочь украинской ведущей показалась в Лондоне. Очевидно, Злата Митчелл приехала из США, чтобы увидеться с мамой и сестрой с братом.

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Дочь Ольга Фреймут поделилась фото с родными

Дочь Ольги Фреймут на своей странице опубликовала фото, где показала мамашу. Ведущая прогуливалась с городом за руку с дочкой Евдокией и сыном Валерием. Дети позировали в стильных бордовых костюмах, а Ольга предстала в джинсах и белой блузке.



Ольга Фреймут с детьми / Фото с инстаграм-сториз

Также Злата Митчелл поделилась своим фото – как позировала на фоне телефонной будки.



Злата Митчелл / Фото с инстаграм-сториз

Напомним, дочь Ольги Фреймут живет в США – там она учится и работает. Недавно она подробнее рассказала о своих увлечениях. Да, Злата любит снимать фильмы, она работает над своим портфолио. Кроме того, занимается танцами. На каникулах Митчелл путешествует.

Девушка намекала, что не планирует возвращаться в Украину, потому что всегда мечтала оставаться в Калифорнии. Для карьеры она готова идти на постоянные переезды. Впрочем, Злата была бы не против, если бы какую часть детства ее потомки провели в Украине.