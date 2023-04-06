Джамала удивила архивными фото из Крыма: как выглядела звезда до популярности

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками архивных фотографий. Она показала кадры из юности, сделанные в Крыму.

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками воспоминаниями о родном Крыму, ныне временно оккупированном. Она показала в инстаграм-сториз архивные кадры, сделанные во время жизни на полуострове.

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Джамала поделилась архивными фото

Исполнительница напомнила, что задолго до своей популярности работала в семейном кафе. Она показала, как выглядела в 14 лет.

Я работала в семейном кафе у моря в Кучук Озени. 14 лет мне,

– поделилась артистка.



Архивные кадры Джамалы из Крыма / Фото с инстаграм-сториз

Также Джамала показала архивное семейное фото с сестрой Эвелиной и бабушкой Эдие: "Она всегда нас ждала, когда мы приезжали из Киева летом".



Архивные кадры Джамалы из Крыма / Фото с инстаграм-сториз

Что Джамала рассказывала о Крыме

В годовщину псевдореферендума на полуострове Джамала в очередной раз подчеркнула, что Крым – это Украина. Она подчеркнула, что против России там все больше и больше. Певица вспоминала, что с болью встретила новость об оккупации, поэтому собиралась с людьми на Майдане, устраивала митинги и концерты.

Артистка рассказывала, что те ее знакомые и близкие, которые остались в Крыму, конечно же, не радуются от жизни с Россией. Им больше поднимают настроение взрывы, свидетельствующие о том, что скоро Крым вернется в Украину.