Сейран Кадыров родом из Крыма, защищал Украину в составе спецподразделения "Крым" ГУР МО. Джамала близко дружила с военным, поэтому для нее эта потеря очень болезненна.
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Друг Джамалы погиб на войне
Сейран родом из села Кучук-Озень. Он был другом детства Джамалы. Артистка припомнила, как в детстве мужчина вместе с младшим братом всегда защищали ее с подругами.
Брата у меня не было, но был Сэйран. Все знали, что с нами шутки плохи. Никто меня не обижал. Благодаря его увлечениям спортом, физической форме, темпераменту и смелости никто и не осмеливался сказать что-то не то,
– поделилась Джамала.
Отец Сейрана – Али Кадыров был первым, кто поверил в Джамалу, начал заниматься с ней, открыл мир музыки, писал детские песни. Тогда их семьи подружились. Сейран тоже очень любил музыку, имел хороший вкус. У мужчины осталось трое дочерей, самой маленькой – два года.
Невероятный человек! Был и останется таковым в моей памяти навсегда. Нет слов, чтобы передать всю мою ярость. Я в отчаянии. Сочувствую всей семье. Очаровательным дочерям и жене Елене,
– написала Джамала под общими фотографиями.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
В комментариях подписчики Джамалы выражают искренние соболезнования и благодарят героя.
- "Светлая память герою Украины".
- "Сочувствую. Светлая память и низкий поклон. В стране почти год война, но каждый раз от таких новостей хочется кричать".
- "Благодарю моих земляков крымчан за защиту страны! Низкий поклон и вечная память".
- "Сочувствую вашей потере. Сочувствую семье погибшего".
- "Искренние соболезнования, светлая память герою".