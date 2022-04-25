Джамала поделилась деталями личного разговора с первой леди Турции
Источник:"Україна разом"
Несколько дней назад первая леди Турции Эмина Эрдоган организовала встречу для украинских детей-сирот. Джамала тоже была на этом мероприятии и разговаривала с Эмине.
Украинская певица Джамала встретилась с первой леди Турции на религиозном ужине, организованном Эмином Эрдоганом. Там она имела возможность рассказать супруге президента о преступлениях России.
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Джамала о встрече с Эмином Эрдоганом
Исполнительница призналась, что этот разговор мог быть некомфортным для первой леди, однако у нее не было выхода.
В этот момент, когда она ест, я должна ей рассказывать, что русские солдаты насилуют детей, потом их убивают, потом сжигают и хоронят их тела в подвалах. Я понимаю, что это, возможно, не слишком вежливо. Я понимаю, что это может и неуместно, но у меня нет другого выбора. Я использую каждый момент,
– сказала Джамала.
Звезда добавила, что Украине еще нужна помощь во всех сферах. Джамала надеется на поддержку от мировых лидеров.
"Два месяца политики решают и никак не решат, как бы так разрулить этот вопрос, чтобы никого не задеть. Так не получится. Поддержки недостаточно, это я вам точно скажу. Что больше, никто не знает, сколько ее нужно", – поделилась певица.
Джамала на встрече с первой леди / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Напомним, согласно Forbes Джамала стала одной из лидеров сбора средств на поддержку украинцев и Вооруженных Сил Украины. Она побывала во многих государствах, где уже собрала около 90 миллионов долларов.