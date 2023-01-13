Уцелело, когда возле дома были взрывы, – Джамала отдает ценнейшую вещь, чтобы помочь бойцам ВСУ

Украинская певица Джамала объявила об аукционе, где продаст свое фортепиано. Это самая ценная вещь для артистки.

Украинская артистка Джамала сообщила о благотворительном аукционе. Она отдает свою ценную вещь для помощи бойцам – это ее фортепиано.

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Джамала отдает фортепиано для помощи ВСУ

Певица поделилась, что хочет закрыть нужду 10-й морской авиационной бригады им. Игоря Бедзая в специализированном транспорте и других вещах для боев. Для этого она отдаст на аукционе фортепиано, на котором были написаны все альбомы.

Без преувеличения, моя самая родная вещь и родные воспоминания. Это пианино проезжало по всем арендованным квартирам. Пережил пандемию. Осталось целым, когда у дома были взрывы. Словом, пора передать его в надежные руки,

– поделилась артистка.

Джамала добавила, что стартовая цена лота – 400 тысяч гривен, а ставки будут приниматься до 19 января.



Фортепиано Джамалы / Фото из инстаграма звезды

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