Мишель Андраде поддержали благотворительные фонды Royal Charity и "Мир будущего". Они не просто собирают на помощь военным и реабилитацию детей, а разыгрывают "гелик" за миллионы гривен. Mersedes G55 можно выиграть всего за 300 гривен.

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Мишель Андраде разыгрывает "гелик" за донат на ВСУ

Это не просто сбор, это розыгрыш автомобиля Mersedes G55! Именно ты можешь выиграть автомобиль всего за 300 гривен! Чем больше донатов ты сделаешь на банку, тем больше шансов победить! Количество донатов неограниченно,

– рассказала Мишель Андраде.

По словам звезды, когда сумма донатов составит 10 миллионов гривен, ее партнеры из Monobank выберут победителя с помощью рандомайзера. Артистка ручается, что все вырученные средства пойдут на благотворительность:

в поддержку военных частей А7095 из Николаева и А4007 из Запорожской области, воюющих на юге и востоке;

на реабилитацию детей из оккупированных городов Украины.

Внимание! Поддержать сбор и задонатить на помощь украинским военным можно по ссылке здесь. На момент публикации собрано 23 тысяч гривен из 10 миллионов.

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