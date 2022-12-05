Джамала встретилась с Блинкеном, Клуни и Джулией Робертс – потрясающие фото из США

Певица Джамала сейчас находится в США. Там она посетила церемонию награждения выдающихся музыкантов и актеров перед 45th Annual Kennedy Center Honors. Артистка смогла рассказать об Украине мировым знаменитостям.

В Вашингтоне прошла ежегодная церемония награждения Центра Кеннеди. Ее посетила и Джамала. Именно перед поездкой на это событие встречалась с Владимиром Зеленским в Киеве.

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Джамала в Вашингтоне встретилась с мировыми звездами

Трогательным постом артистка поделилась в инстаграмме. Она призналась, что это событие стало еще одним мероприятием, на котором может говорить об Украине. Джамала чувствовала поддержку в каждом из разговоров.

Не могу рассказать всего, но это были важные для меня диалоги. Об Украине, о помощи и реалиях войны,

– призналась певица.

На этом мероприятии Джамали удалось пообщаться с Джорджем и Амаль Клуни, Джулией Робертс, спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, госсекретарем США Энтони Блинкеном, Боно и другими. Каждый из них выразил свою поддержку Украине.

Одни из самых влиятельных людей Америки выражали свои слова поддержки для Украины. Это было важно услышать. Также важно видеть действия, и я надеюсь на то, что нам будут помогать и дальше. Будут с нами до конца, как сказал мне лично Энтони Блинкен,

– сказала Джа.

Видео со звездами смотрите в карусели:

Напомним, недавно состоялся важный визит Елены Зеленской в Великобританию. Первая леди Украины встретилась с королевскими супругами, премьер-министром и его супругой, выступила перед парламентом. Больше об этой поездке – в нашем материале.