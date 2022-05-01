"Две суперзвезды": Антон Птушкин поделился фото с собачкой Патроном из ГСЧС

Украинский блогер Антон Птушкин посетил Черниговщину. Там он встретился с псом-сапером Патроном и сделал общую фотографию.

Двухлетний джек-рассел Патрон через несколько месяцев стал настоящим героем Украины. На днях с ним встретился тревел-блогер Антон Птушкин.

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Антон Птушкин показал фото с Патроном

На днях Антон Птушкин отправился на Черниговщину для съемок. Там и работает пес-сапер Патрон, выискивая неразорвавшиеся мины и гранаты. По случаю встречи две звезды Интернета сделали общее фото.

Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным – украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто положительным и добрым человеком,

– "поделился" Патрон на личной странице.



Антон Птушкин и Патрон / Фото с инстаграма Патрона

, с Патроном фотографировался и другой украинский путешественник – Дмитрий Комаров . "Где бы еще встретились наши пиротехники, пес ГСЧС Патрон и путешественник Дмитрий Комаров? В мирной жизни – с высокой вероятностью, что одновременно нигде. А вот во время войны почти все дороги ведут к разрушенным и заминированным населенным пунктам. В таком тяжелом для нашей страны времени за работу берутся все. Даже звезды, даже хвостатые спасатели", – сообщали в ГСЧС.

Снимок у себя на странице прокомментировала Надя Дорофеева: "Две суперзвезды".



Надя Дорофеева о Птушкине и Патроне / Фото с инстаграм-сториз

Фото комментируют и другие украинцы, в шутку завидуя Антону Птушкину: