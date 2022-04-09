Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров продолжает посещать города Украины, пострадавшие в результате российской агрессии. На днях он побывал в Черниговской области.

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Дмитрий Комаров встретился с Патроном

На Черниговщине путешественник встретился с песиком Патроном, помогающим работникам ГСЧС . Патрон помогает пиротехникам находить и очищать украинские земли от российских взрывных "сюрпризов".

Где бы еще встретились наши пиротехники, пес ГСЧС Патрон и путешественник Дмитрий Комаров? В мирной жизни – с высокой вероятностью, что одновременно нигде. А вот во время войны почти все дороги ведут к разрушенным и заминированным населенным пунктам. В такое тяжелое для нашей страны время за работу берутся все. Даже звезды, даже хвостатые спасатели,

– сообщили в ГСЧС.

Дмитрий Комаров встретился с собачкой Патроном:

Дмитрий Комаров тоже поделился впечатлениями от легендарной встречи: "Познакомился со звездой. Патрон. Легендарный пес, который работает в ГСЧС в Чернигове и помогает в разминировании. Для меня эта встреча еще чем-то особенная. Расскажу позже, когда можно будет".