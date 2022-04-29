Андрей Ермак пообщался с Тиной Кароль, Катей Осадчей, Аланом Бадоевым, лидером группы Kalush Orchestra, представляющей Украину на Евровидении-2022, и другими. О чем он говорил, неизвестно.

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Спасибо господину Ермаку и Офису Президента за такую ​​встречу. Культурный фронт объединен, как никогда,

– поделился Владимир Остапчук.

"Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с представителями культурной индустрии. Это было очень вовремя и уместно. Курс на победу! Все будет Украина", – добавила Тина Кароль в инстаграм-сторис .

Встреча украинского шоу-биза с Андреем Ермаком / Фото из инстаграма Остапчука