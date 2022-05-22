Дура дурой, – MELOVIN раскрыл "грехи" Ирины Федишин, которые нарыл после скандала с ЛГБТ

Несколько дней назад MELOVIN публично рассорился с Ириной Федишин после ее заявления о "тяжёлом грехе" ЛГБТ-сообщества. Певец считает коллегу гомофобкой. Более того, он нарыл несколько темных пятен в ее биографии.

Громкий скандал MELOVIN (настоящее имя – Костя Бочаров) обсудил в интервью со Славой Деминым. Артистку из Львова он открыто называет гомофобкой, которая "прикрывается религией". Однако по словам звезды, не такой уж и Ирина Федишин "духовный человек", которого из себя представляет. В ее музыкальной карьере якобы тоже были "грехи".

Горячая тема Ирина Федишин прошлась по Поляковой, MELOVIN и Приходько, которые осудили ее за гомофобию

MELOVIN о "грехах" Ирины Федишин

Если вникать в Федишин, нарить грехов можно очень много – неоплаченные аренды залов после концертов, выступление за оппозиционную партию 2018 года. Но я не хочу падать до ее уровня, и рассказывать кому-то о его грехах,

– интригующе заявил MELOVIN.

"Очень много прикрывается моментом, что она имеет право, это ее мнение. Никому не нужно мнение, бл*ть, Федишин. Кому нужно это твое мнение? Ты публичный человек, ты должен знать, как на твои слова будут реагировать другие люди, твои поклонники, которые тоже могут быть среди ЛГБТ-сообщества. Ты говоришь, что не хочешь никого оскорблять, за любовь, за чистоту, за антигреховность… Ну дура дурой", – резко добавил певец.

заявление Ирины Федишин о ЛГБТ-сообществе : "Для меня это большой грех, но я этих людей не осуждаю. Потому что это их жизнь, и они сами ее разрушают. Если вам так нравится – мы все будем отвечать перед Богом... Пожалуйста, вам нравится себя разрушать – разрушайте".

Более того, MELOVIN считает, что не сможет убедить Ирину Федишин в том, что представители ЛГБТ-сообщества – не грешники, поэтому не собирается ей звонить и разрешать конфликт по-тихому.

"Есть такие люди, как, например, московиты. Ты им толкмач, толкмач, а ничего не объяснишь. Поэтому пусть Ирина пойдет к своему батюшке в церковь, пообщается с ними, немножко ладану выпьет", – с иронией посоветовал Мел.

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MELOVIN о гомофобии в России

Интересно, что сначала артист заявил коллеге: "Гомофобии в свободной и демократической стране места нет. Мы не в Московии, Ирина Федишин". Теперь он объяснил, почему поставил в пример именно Россию.

У них сразу была политика, направленная на прямую гомофобию, трансфобию. Их травили, их вылавливали, им парады проводить нельзя, потому что ты будешь наказан, тебя отвезут в изолятор. Сама Россия очень гомофобна. И даже рашисты это знают,

– рассказал MELOVIN.

Кроме того, артист считает, что Россия "вливает очень много денег" в развитие гомофобии в Украине. По его словам, многие ультраправые организации, которые нападают на ЛГБТ-активистов, "очень часто проплачиваются российскими спецслужбами".

Полное интервью MELOVIN со Славой Деминым: смотрите видео онлайн

Кто поддержал MELOVIN в скандале с Ириной Федишин