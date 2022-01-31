"Думала, что все неприятности позади": Юлия Санина из The Hardkiss снова заболела

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина пожаловалась на плохое самочувствие. У нее поднялась температура, появились слабость и головная боль. Звезда заболела уже второй раз за год.

Лишь на днях от простуды выздоровел сын Юлии Саниной Даниил, а теперь с головной болью и температурой 38,5 слегла она. Артистка подозревает, что это может быть грипп или коронавирус, поэтому изолировалась от семьи в другой комнате.

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Думала, что позади все наши приключения и неприятности, но нет... 38,5. Пока оба теста на COVID-19 и грипп негативные. Но сегодня только первый день таких симптомов, как температура, слабость и головная боль,

– поделилась Юлия Санина.

Она добавила, что вероятно из-за болезни ей придется отменить выступления с группой The Hardkiss и пропустить допремьерный показ фильма "Лучшие выходные". Дело в том, что они с Alyona Alyona, ONUKA и Артемом Пивоваровым записали мощный саундтрек к комедии – "Твой день".

"Если завтра не случится чуда, и я не проснусь здорова, то, конечно, придется отменить эти мероприятия. Пока смотрю сериалы, изолировалась и не теряю силы духа", – рассказала фронтвумен The Hardkiss.

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