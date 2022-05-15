Речь идет о призыве к миру, который исполнитель озвучил сразу после окончания своего триумфального выступления на Евровидении-2022. Мать солиста группы дала комментарий журналистам уже на следующий день.

Подробнее Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали"

Сразу после этого написала ему

Женщина рассказала, что была приятно удивлена таким смелым шагом сына. Ведь он сделал то, что должен был сделать для спасения людей.

Приятно удивлена была тем, что мой Олег все же сказал те слова о Мариуполе и "Азовстале". Сразу написала ему смс, что он молодец,

– рассказала Стефания.

Она добавила, что это действительно требовалось. Хотя и группу могли дисквалифицировать, это не столь важно.

Мама Стефания говорит о заявлении сына на Евровидении: смотрите видео

Почему могли дисквалифицировать

Евровидение считается конкурсом, который "вне политики". Поэтому там действует жесткий запрет на политические заявления. Сразу после заявления Олега организаторам пришлось ответить на многочисленные вопросы журналистов на этот счет.

Они заявили, что не заметили никаких политических заявлений, которые звучали бы со сцены. Также подчеркнули, что призывы помочь Украине и спасти людей имеют только гуманитарные цели. Kalush Orchestra решили не устранять от борьбы , где они были уверенными фаворитами.

Кратко об этом заявлении исполнителя

После выступления Олег Псюк призвал сделать все для спасения бойцов, которые сейчас находятся в окружении "Азовстали". Это сразу привлекло невероятное внимание мировых медиа . Кроме этого по всему миру выросло количество google-запросов Azovstal и Mariupol.

Для меня это важнее дисквалификации. Такой шанс я бы себе не простил упустить. Надеюсь, что хотя бы один человек обратил на это внимание, что это хоть как-то нам поможет,

– объяснил солист Kalush Orchestra.

Следует заметить, что жест не остался незамеченным украинскими воинами. Защитники "Азовстали" почти сразу поблагодарили группу за это.