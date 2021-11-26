39-летний Андре Тан рассказал, что смерть преследует его с самого детства. Не успел он открыть глаза в роддоме, как врачам приходилось откачивать его кислородной подушкой. Второй жуткий инцидент произошел с дизайнером в США.

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Много лет назад он вместе с подругой попал в страшную аварию в горах штата Колорадо, в городе Аспен. В их авто врезался огромный грузовик, и машина буквально зависла над пропастью.

Очнувшись, я подумал, что уже в раю. Абсолютно все было белым. Тогда я не понимал, что это подушка безопасности авто, которая сработала,

– напугал Андре Тан.

В третий раз модельер был на грани смерти в январе 2020 года, когда принимал аяуаску – напиток коренных жителей Амазонки, имеющий психотропный эффект. По словам Андре Тана, тогда он духовно переродился.

Более того, дизайнер заметил жуткую закономерность – на волоске от смерти он оказывается именно в январе. Так, начало каждого года звезда называет "смертной Луной".



Андре Тан / Фото из инстаграма дизайнера

На удивление, фаны с юмором отреагировала на ужасающие истории Андре Тана. Одни предлагают ему не выходить из дома в январе, другие готовы подарить календарь, отсчитывающий дни до смерти:

"Может в январе закройтесь дома";

"Теперь по январям только кофе, елка и в окошко смотреть, как снег идет";

"Надо тебе подарить календарь, который отсчитывает оставшиеся дни жизни";

"Жизнь прекрасна. Наслаждайтесь каждым днем, всему свое время".

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Полный текст публикации Андре Тана:

Смерть? Впрочем, я уже умирал три раза. Своей смерти я не боюсь, потому что переживал эти ощущения уже несколько раз.

Первый раз я это пережил сразу после рождения: врачи откачивали меня кислородной подушкой. Еще не открыв глаза, чтобы увидеть жизнь, я уже успел заглянуть за кулисы смерти.

Во второй раз я попал в самую страшную аварию в горах Америки в Аспене, куда летал со своей подругой. Очнувшись, я подумал, что уже в раю. Абсолютно все было белым. Тогда я не понимал, что это подушка безопасности авто, которая сработала, а сама машина висела над пропастью после того, как в нас въехал огромный грузовик. Как сейчас помню, это произошло 11 января.

Третий раз был во время приема аяуаски год назад. Но тогда это было больше духовное перерождение, чем смерть. Кстати, это тоже было в январе. Какой-то смертный месяц...

Смерти я не боюсь еще по одной причине. Если сегодня вечером мне суждено умереть, я откровенно скажу себе: "Да, это была классная жизнь". А значит и умереть не так уж страшно.