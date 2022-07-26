"Первое место среди клипов": дуэт Пивоварова и Дорофеевой собрал 10 миллионов просмотров
26 июля 2022 , 16:47Читати новину українською
Источник:инстаграм Артема Пивоварова
Около месяца назад Надя Дорофеева и Артем Пивоваров выпустили песню "Думы". Она собрала на ютубе уже более 10 миллионов просмотров.
Более чем через месяц общая песня украинских звезд набрала 10 миллионов просмотров на ютубе. Артем Пивоваров сообщил об этом на личной странице в инстаграмме.
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Клип Пивоварова и Дорофеевой популярен на ютубе
Трек и клип "Думы", вдохновленный стихами Тараса Шевченко, занял 1 место среди лучших клипов на ютубе, что также отметил Артем Пивоваров.
Спасибо за поддержку,
– написал артист.
Артем Пивоваров и Надя Дорофеева – "Думы": смотрите видео
Как создавалась песня "Думы"
- Добавим, Артем Пивоваров раньше рассказывал, как создавалась песня. Он начал работу над проектом "Твои стихи, мои ноты" еще до вторжения, а дуэт с Дорофеевой должен был сложиться полгода назад. Они переносили встречу, пока за 2 недели до войны не договорились о совместной записи, которая так и не состоялась.
- "Мы записывались отдельно, потому что Надя сейчас не в Украине. Поэтому мы адаптировались и свои вокальные партии писали каждый у себя дома. Для видео тоже самостоятельно выбирали локации. Я ездил на запад Украины, Надя снимала в Лиссабоне", – добавлял исполнитель.
- Артем Пивоваров также делился идеей клипа – он всегда прост, чтобы не отвлечь зрителя от строк текста, написанных поэтами и художниками.