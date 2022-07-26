"Первое место среди клипов": дуэт Пивоварова и Дорофеевой собрал 10 миллионов просмотров

Около месяца назад Надя Дорофеева и Артем Пивоваров выпустили песню "Думы". Она собрала на ютубе уже более 10 миллионов просмотров.

Более чем через месяц общая песня украинских звезд набрала 10 миллионов просмотров на ютубе. Артем Пивоваров сообщил об этом на личной странице в инстаграмме.

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Клип Пивоварова и Дорофеевой популярен на ютубе

Трек и клип "Думы", вдохновленный стихами Тараса Шевченко, занял 1 место среди лучших клипов на ютубе, что также отметил Артем Пивоваров.

Спасибо за поддержку,

– написал артист.

, артисты выпустили "Думы" на 100-й день войны, тогда как недавно прошел 150-й день. Часть средств от просмотра черно-белого ролика Артем Пивоваров пообещал отдать на гуманитарную помощь.

Артем Пивоваров и Надя Дорофеева – "Думы": смотрите видео

Как создавалась песня "Думы"