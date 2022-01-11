Как сообщают британские СМИ, молодые супруги поехали на отдых с двумя детьми – сыном Кристофером от первого брака Эдоардо, и общей дочкой Сиенной. Впоследствии к ним присоединились Сара Йоркская – мама Беатрис, а также младшая сестра, принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбенком.

Интересно Не с королевой: как Кейт Миддлтон и принц Уильям отпраздновали Рождество

Единственным фото, которым решил порадовать Эдоардо своих поклонников в инстаграме, стало "сториз" на фоне заснеженных деревьев. Снимок был сделан вечером, ведь деревья подсвечивались фонарями. Вероятно, в тот момент королевская семья каталась на лыжных спусках.



Заснеженные елки в Швейцарии в Вербье / Фото из инстаграм-сториз Эдоардо Мапелли-Моцци

Семейная зимняя традиция

Известно, что семья Йорков любит отдыхать в Вербье более 20 лет. Девочки Беатрис и Евгения вместе с родителями ездили туда с самого детства. У них там было свое шале Helora стоимостью 18,6 миллиона фунтов стерлингов, но после шести лет владения имуществом отец Беатрис, принц Эндрю вынужден был его продать. Все из-за финансовых проблем по причине секс-скандала, в который он попал. Именно поэтому принца Эндрю не было в Швейцарии, поскольку ему посоветовали оставаться дома на время рассмотрения дела. Из-за этого Беатрис и Евгения были очень расстроены.



Принцесса Беатрис и принцесса Евгения с мамой в Вербье, 2004 год / Фото Getty Images