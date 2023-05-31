После мемов о "дронах Ани Лорак": в России отменили концерт певицы-предательницы

Ранее по слухам о помощи Ани Лорак украинской армии ее концерты отменили в некоторых российских городах. Теперь в сети распространяют новые мемы о дронах из "Фонда мести Лорак", летевших на Москву. И в стране-агрессоре снова отменили выступление певицы.

Недавно певица-предательница дала интервью российским пропагандистам. Однако в сети сразу же создали пародию, которая рассмешила сеть, передает 24 Канал.

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Как сообщают российские пропагандистские СМИ, концерт Ани Лорак отменили в Ростове-на-Дону, который должен состояться летом этого года. Такое решение объяснили тем, что в городе не хотят видеть артистов, не поддерживающих войну России против Украины.

Отменяют концерты и других артистов

Песня скандальных мемов о "дронах Лорак" в российском городе отменили также концерты Валерия Меладзе, Александра Ревву и еще трех музыкальных групп.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что против выступления этих артистов выступили сами горожане. По его словам, ростовчане еще летом прошлого года донесли до организаторов концертов свою жесткую позицию. За это время были отменены концерты "ДДТ", "Мумий Тролля", "Машины времени", Валерия Меладзе, Александра Реввы, Ани Лорак.

Ранее выступления этих артистов были отменены и в других городах России. В частности, концерты Валерия Меладзе не пройдут в Новосибирске, Красноярске и Иркутске.

В сети подозревают, что концерты Ани Лорак решили отменить из-за волны шуток о том, что она якобы помогает Вооруженным силам Украины.

Что известно о "Фонде мести Ани Лорак":